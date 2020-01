Spagna, esplosione in impianto petrolchimico a Tarragona: «Un morto, otto feriti e un disperso» – Le immagini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una persona è morta e almeno otto persone sarebbero rimaste ferite nell’esplosione di un impianto petrolchimico nella zona industriale di Tarragona, circa 100 chilometri a sud di Barcellona, in Spagna. Un’altra persona, inoltre, risulterebbe dispersa. È questo il bilancio riportato da El Pais, che cita fonti come fonti il Medical Emergency System (SEM) e un portavoce del Comune. Quattro dei 6 feriti sarebbero in condizioni molto gravi. L’esplosione, avvenuta alle 18.45, ha generato un vasto incendio. Uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. I Mossos d’Esquadra raccomandano di non avvicinarsi alla zona. L’onda d’urto ha causato il crollo di una casa nel quartiere di Torreforta, a Tarragona. La protezione civile, al momento, esclude che l’esplosione abbia provocato una nube tossica. BREAKING: Large explosion rips through chemical ... Leggi la notizia su open.online

