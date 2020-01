Servirsi del Mattarellum per influenzare la Consulta. La proposta leghista non trova consensi (Di martedì 14 gennaio 2020) Il timing è perfetto. A ventiquattr’ore dalla pronuncia della Corte Costituzionale sul referendum abrogativo della quota proporzionale che cancellerebbe la quota proporzionale del Rosatellum, Giancarlo Giorgetti in tandem con Matteo Salvini mette sul tavolo una legge elettorale, il Mattarellum, che porta il nome dell’attuale inquilino del Quirinale. Detta in sintesi, se il referendum venisse considerato ammissibile, la Lega a quel punto cercherebbe di tranquillizzare tutti, facendosi carico di una proposta iper-istituzionale, di garanzia, che allontanerebbe il modello “Regno Unito”, vale a dire un sistema di voto maggioritario dove si eleggono tutti i parlamentari con i collegi uninominali. Eccoli allora uscire uno dietro l’altro il numero due del fu Carroccio e a seguire il segretario Matteo Salvini. Il primo, con una intervista al Foglio, scolpisce ... Leggi la notizia su huffingtonpost

