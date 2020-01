Scontro tra treni metro a Napoli, 3 feriti gravi (Di martedì 14 gennaio 2020) Ci sono tre feriti gravi nello Scontro tra treni, uno con passeggeri e l'altro vuoto, della Linea 1 della metropolitana di Napoli. L'impatto tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola all'altezza della strettoia dopo la fermata dei Colli Aminei. Nell'urto, sette i feriti, tra i quali due gravi ma non in pericolo di vita: uno dei macchinisti che ha riportato riportato un trauma toracico ed è sotto choc, ricoverato all'ospedale Cardarelli, e una passeggera con un trauma lombo-sacrale al Cto dell' azienda ospedaliera dei Colli. Le condizioni dei feriti, seppure serie, non sono critiche né i due corrono pericolo di vita. Una ricostruzione ufficiale della dinamica non c'è ancora, ma, secondo quanto si è appreso, l'urto è avvenuto mentre un treno passeggeri stava facendo la sua corsa regolare proveniente da piazza Garibaldi e un altro treno si è immesso, ... Leggi la notizia su agi

