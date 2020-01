Sanremo 2020 nella bufera, cosa è successo? (Di martedì 14 gennaio 2020) Questo articolo Sanremo 2020 nella bufera, cosa è successo? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sanremo 2020 non sembra trovare pace, dopo le polemiche di questi giorni, una nuova notizia è arrivata a scombussolare il grande evento. Amadeus prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo non sembra proprio trovare pace, visto che sono settimane che la kermesse canora è inondata dii polemiche, che a quanto pare non sono … Leggi la notizia su youmovies

trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - trash_italiano : Ecco a voi i nomi delle 10 vallette di #Sanremo2020 - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… -