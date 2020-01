Riforma pensioni, Catalfo convoca i sindacati: per la Uil quota 41 é tra le priorità (Di martedì 14 gennaio 2020) Le ultime notizie sulla Riforma delle pensioni riguardano l’importante apertura offerta dal Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ai sindacati. Riparte da qui l’atteso confronto tra il Governo e Cgil, Cisl e Uil. Il primo appuntamento sarà il 27 gennaio é lo scopo della convocazione, attesa dai cittadini al fine di poter sperare in modifiche alla Riforma delle pensioni contenuta nella Legge di Bilancio 2020, sarà proprio quello di riprendere la discussione sui temi previdenziali. La Catalfo ha tenuto a precisare che per quanto concerne la Riforma delle pensioni “si deciderà sulla base dei dati e del confronto con i sindacati“. Poi ha ricordato, parlando ai microfoni di Radio 1, che la priorità massima del Governo é dare all’Italia un sistema pensionistico più equo e flessibile. A tal riguardo abbiamo subito contattato il segretario confederale della Uil, ... Leggi la notizia su pensionipertutti

