Referendum taglio parlamentari: quando si potrebbe votare e ultime notizie (Di martedì 14 gennaio 2020) Referendum taglio parlamentari: quando si potrebbe votare e ultime notizie Alla fine il Referendum sul taglio dei parlamentari si farà. In totale – tra defezioni e new entry – sono state raccolte le firme di 71 senatori: un numero più che sufficiente per poter sottoporre il quesito ai cittadini (la soglia minima era fissata a 64). Sarà un Referendum confermativo, pertanto non sarà necessario raggiungere il quorum del 50% più uno degli aventi diritti: vince la maggioranza semplice, indipendentemente dal livello di partecipazione. Un apporto decisivo sembra essere arrivato da alcuni senatori leghisti, che hanno firmato la proposta di sottoporre il taglio dei parlamentari (tra le promesse elettorali di punta del Movimento 5 Stelle) alla cittadinanza. Ricordiamo che la raccolta firme è stata avanzata da senatori di due forze politiche distinte: Andrea Cangini e Nazario ...

