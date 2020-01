Paura in metropolitana a Napoli, incidente tra due treni (Di martedì 14 gennaio 2020) incidente tra due treni in metropolitana a Napoli. Ferito un macchinista, illesi tutti i passeggeri. Sospesa la tratta. Napoli – Paura in metropolitana a Napoli per un incidente tra due treni. Alle 7 di martedì 14 gennaio 2020 è avvenuto l’urto tra i due mezzi. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze per soccorrere eventuali feriti e i passeggeri sotto shock. Secondo le prime informazioni, l’unico ad aver subìto conseguenze gravi è stato il macchinista (trasportato in codice rosso in ospedale) mentre per tutte le altre persone presenti sul mezzo solo tanta Paura. incidente in metropolitana a Napoli L’incidente è avvenuto intorno alle 7 all’altezza della stazione di Piscionola, sulla linea 1. Al vaglio la ricostruzione dello scontro ma, secondo le prime informazioni, uno dei due mezzi usciva dal deposito mentre l’altro proveniva in ... Leggi la notizia su newsmondo

