Paola Di Benedetto tradita da Federico Rossi? "Capita una debolezza" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Luana Rosato Durante una conversazione nella Casa del Gf Vip 4, alcune dichiarazioni di Paola Di Benedetto sul tradimento confermerebbero i rumor su quanto accaduto con Federico Rossi la scorsa estate La scorsa estate, Paola Di Benedetto e Federico Rossi decisero di lasciarsi in maniera del tutto inaspettata e, ora che lei è nella Casa del Gf Vip, pare arrivare la conferma che tutto sia avvenuto a causa di un tradimento. La loro relazione ha fatto chiacchierare il web per settimane e, solo dopo numerosi tentativi di riappacificazione, Paola e il fidanzato, cantante del duo Benji e Fede, sono tornati insieme scegliendo di non rendere noti i motivi di un allontanamento che ha fatto soffrire entrambi. “La mia storia con Federico si è conclusa – aveva detto lei sui social - .Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma quando vedo mancare il rispetto non ci ... Leggi la notizia su ilgiornale

