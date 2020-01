Nikkie Tutorials fa coming out su YouTube: “Ero un uomo. Persone malvagie che mi hanno costretta a rivelarlo”. Ma tra i suoi fan scoppia la polemica (Di martedì 14 gennaio 2020) “Sono nata nel corpo sbagliato, il che significa che sono transgender. Ho iniziato la terapia ormonale quando avevo 14 anni e ho completato la transizione circa cinque anni dopo”. A rivelarlo è la giovane YouTuber olandese Nikkie che nell’ultimo video pubblicato sul suo canale da 12,7 milioni di followers, “Nikkie Tutorials“, ha fatto coming out rivelando di essere una transessuale e di esser stata costretta a svelare questo suo “segreto”da “Persone malvagie che mi hanno costretta a fare questo passo” perché “sono stanca delle loro minacce“. I suoi fan però, non hanno preso bene la sua confessione e nei commenti è scoppiata la polemica. In “I’m coming out”, questo il titolo esplicativo della sua video-confessione che in poche ore è già stata vista da oltre 13 milioni di Persone, la vlogger 25enne, il cui vero ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Nikkie Tutorials fa coming out su YouTube: “Ero un uomo. Persone malvagie che mi hanno costretta a rivelarlo”. Ma t… - brhoe_ : RT @pdfreepass: nikkie tutorials (@NikkieTutorials) peut dire pd - nonlosorickk : Nikkie tutorials che fa coming out come trans è un plot twist che non mi aspettavo -