Milan, Rodriguez ai saluti: incontro con il PSV (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Milan ha incontrato il PSV per il trasferimento di Ricardo Rodriguez: il terzino è a un passo dall’addio Il Milan ha incontrato alcuni emissari del PSV Eindhoven per trattare la cessione di Ricardo Rodriguez, ormai considerato ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli. Le parti sono al lavoro per raggiungere un accordo, che ancora non c’è. Filtra ottimismo circa la buona riuscita dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

