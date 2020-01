Meteo Stati Uniti: eccezionale ondata di caldo sul Nord-Est, record storico a Boston (Di martedì 14 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: come era nelle previsioni, il clima del Nord America si è diviso in due. Sul lato occidentale si sta attuando quella intensa ondata di freddo proveniente dal Canada settentrionale e dall'Alaska che porterà presumibilmente a valori record di freddo. Ma, al contrario, sul lato orientale, si è verificata un'ondata di caldo dovuta a correnti meridionali provenienti direttamente dal Golfo del Messico. All'aeroporto Fiorello La Guardia di New York, lo scorso 12 gennaio la temperatura minima è stata di 12,2°C e la massima 19,4°C. Tali temperature sono state molto al di sopra di una norma mensile che per le temperature minime è di -2°C e per le massime di 4°C. Ma la temperatura più significativa si è realizzata nella città di Boston dove la massima di 23,3°C rappresenta il record storico di caldo per il mese di gennaio - con i dati che partono dal lontanissimo 1872 ... Leggi la notizia su meteogiornale

