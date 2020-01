Joker: Todd Phillips rompe il silenzio sulle 11 nomination agli Oscar 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) Il regista di Joker, Todd Phillips, ha commentato le 11 nomination ottenute dal suo film agli Oscar 2020, superando tutti gli altri film in competizione. Dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar 2020, il regista Todd Phillips ha commentato le 11 nomination ricevute da Joker, film DC con protagonista Joaquin Phoenix che ha fatto tanto parlare critica e pubblico negli ultimi mesi del 2019. Todd Phillips si è aperto al pubblico tramite il suo account Instagram, pubblicando un post dedicato alle suddette nomination, ringraziando l'Academy: "Joker è nato da un'idea... da un vero esperimento. 'Si potrebbe adottare un approccio indipendente per un grande film, trasformandolo nello studio di un personaggio volto a riflettere il mondo che lo circonda?' Il film esplora ciò che vediamo e sentiamo ... Leggi la notizia su movieplayer

