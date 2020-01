Imma Pirone, attrice di Un posto al Sole: “Aiuto mia madre in una ditta di pulizie” (Di martedì 14 gennaio 2020) Questo articolo Imma Pirone, attrice di Un posto al Sole: “Aiuto mia madre in una ditta di pulizie” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Imma Pirone, l’attrice che interpreta Clara in Un posto al Sole ammette di lavorare in una ditta di pulizie per aiutare la madre. Nella fiction Un posto al Sole che va in onda nella fascia preserale di rai tre interpreta Clara, la bella cameriera, innamorata del ricco Alberto Palladini. Quello che colpisce è l’ammissione fatta … Leggi la notizia su youmovies

Italia_Notizie : Imma Pirone, l’attrice di “Un posto al Sole” rivela: “Ho un secondo lavoro, aiuto mia madre a fare le pulizie nei c… - angelinijeanlo2 : RT @angelinijeanlo2: Imma Pirone, l'attrice di Un Posto al Sole lavora per una ditta di pulizie: «Aiuto mia mamma, lo faccio a testa alta»… - angelinijeanlo2 : Imma Pirone, l'attrice di Un Posto al Sole lavora per una ditta di pulizie: «Aiuto mia mamma, lo faccio a testa alt… -