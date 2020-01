Il colore del mese: un gennaio giallo zafferano (Di martedì 14 gennaio 2020) ErdemJil SanderZaraMalone SouliersRanjana KhanArthur ArbesserLuisa SpagnoliFendiGiannicoThe BridgeCoach& Other StoriesSies MarjanAquazzuraLoeweElisabetta Franchi Gabriela HearstGiambattista ValliH&MBottega VenetaAccessorizeGiadaEssentiel AntwerpGucciCanada GooseMotiviProenza SchoulerMangoBea BongiascaDrumohrSfizioBruno PremiMarc JacobsWeekend Max MaraChiara Boni La Petite RobeAtlantic StarsGianni ChiariniTod'sMarellaPremiataNemozena CromiaLeatrice Eiseman, direttore esecutivo del Pantone Color Institute, non ha dubbi: la Primavera/estate 2020 sarà una stagione vivace. Anche la tavolozza di colori scelti da Pantone come best di stagione lo dimostra. Dodici nuance classiche ma dai toni moderni, come il Classic Blue, eletto colore dell’anno, e anche i «secondari» come il Flame Scarlet, il Biscay Green, il Grape Compote e il Coral Pink. Ad attirare la nostra attenzione è però ... Leggi la notizia su vanityfair

emergenzavvf : Nero per un vigile del fuoco, rosso per il caposquadra e argento per i funzionari. Anche dal colore degli elmi si p… - stanzaselvaggia : Gli opinionisti del #cantantemascherato? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone. ;) - 1teamitalia : A quanto pare Jehyun è tornato castano scuro?? Chissà se anche gli altri cambieranno colore prima dell’inizio del tour?? -