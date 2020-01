Governo ultime notizie: Conte “confronto slitta a fine mese” (Di martedì 14 gennaio 2020) Governo ultime notizie: Conte “confronto slitta a fine mese” Mancano poco meno di due settimane alle decisive tornate elettorali regionali di Emilia-Romagna e Calabria. Il testa a testa tra Bonaccini e Borgonzoni si riflette sulla scena politica nazionale, con Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che evitano di affrontare il conflitto sui temi più urgenti da trattare in Consiglio, ovvero prescrizione e nodo autostrade. Mentre la partita principale sembra giocarsi in uno dei bastioni del centro-sinistra (quell’Emilia-Romagna che potrebbe vedere un inedito cambio di colore), alcuni dei principali esponenti del Governo cominciano a tracciare la linea per l’azione futura dell’esecutivo (e non solo). Tra questi, spiccano sicuramente Dario Franceschini (il quale, da Rieti, ha rilanciato una profondizzazione dell’intesa con il Movimento 5 Stelle) e ... Leggi la notizia su termometropolitico

