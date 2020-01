Due fidanzati litigano e quando la fidanzata lo mette davanti ad una scelta il fidanzato non ha dubbi (Di martedì 14 gennaio 2020) Una coppia litigava spesso per tanti motivi, soprattutto religiosi. Dopo l’ennesima lite capendo che erano arrivati ad un bivio la fidanzata ha chiesto al suo fidanzato di scegliere: o lei o il gatto. La fidanzata, infatti, lo accusava di essere molto dolce e coccolone con il gatto ma per nulla con lei. Il fidanzato, che già nutriva molti dubbi sulla sua storia d’amore, di fronte a questo odioso aut aut non ha avuto più dubbi e ha scelto il gatto. La fidanzata, che non l’ha presa certo bene, ha fatto le valigie in quattro e quattr’otto e ha lasciato la casa dove convivevano. Il fidanzato non si è affatto pentito della scelta mentre la ragazza, poco tempo dopo, è tornata sui suoi passi ma ha trovato un muro perchè il fidanzato era assolutamente convinto che quella era la scelta giusta per lui Il ragazzo è rimasto nella casa con il gatto felice ... Leggi la notizia su baritalianews

