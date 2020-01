Dave Grohl compie 51 anni: che fine hanno fatto i Them Crooked Vultures? (Di martedì 14 gennaio 2020) Dave Grohl compie 51 anni. Abbiamo imparato ad amarlo - senza mai smettere - da quando sfasciava le pelli una volta entrato nei Nirvana: il suo ingresso nella band decretò il perfezionamento dello stile e l'impronta peculiare che si tradusse in un decollo verso il mainstream e la leggenda. Dopo la prima prova in studio con Chad Channing per l'album Bleach (1989), con sporadiche apparizioni di Dale Crover dei Melvins (nei brani Paper Cuts, Floyd The Barber e Downer), Dave Grohl conquistò il cuore di Kurt Cobain e Krist Novoselic grazie a un Cupido insolito, quel Buzz Osborne dei Melvins che invitò i due giovinastri ad assistere a un concerto degli Scream. Negli Scream, infatti, militava un giovanissimo e già fenomenale Grohl. Cresciuto con John Bonham dei Led Zeppelin come maestro spirituale, colì particolarmente Cobain per quella coniugazione tra potenza fisica sulle percussioni e ... Leggi la notizia su optimaitalia

