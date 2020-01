CorSport: è fatta per Rrahmani. A breve le visite mediche. 12 milioni più 2 di bonus (Di martedì 14 gennaio 2020) Sul mercato il Napoli ha scelto la strada del “tutto e subito”, scrive il Corriere dello Sport. Si è mosso in velocità con il Verona per chiudere l’affare Rrahmani. “È tutto teoricamente pronto, pure le cifre e persino l’appuntamento a Villa Stuart per le visite mediche. Inizialmente previste per oggi, poi in serata fatte scivolare a giovedì o alla prossima settimana. E basta quest’indizio per convincersi che ormai la prima trattativa dell’anno che verrà può essere considerata definita. Dodici milioni (più due di bonus) al Verona e la promessa di accelerare anche per Amrabat, in teoria il primo della lista, che invece è ancora al centro di un ‘contenzioso’economico”. C’è ottimismo, scrive il quotidiano sportivo. “Ci vorranno però altri sedici milioni per convincere il Verona a liberare il centrocampista olandese di origine marocchine”. Un investimento ingente, quello del Napoli sul ... Leggi la notizia su ilnapolista

