Caos a Sanremo, Amadeus ‘resta orfano’. La decisione Rai: il conduttore perde proprio lei (Di martedì 14 gennaio 2020) Si mette male per Amadeus e il suo Sanremo, ma solo da punto di vista organizzativo. Il responsabile è Fabrizio Salini, che alla vigilia della conferenza stampa in cui per tradizione si annuncia il cast del Festival ha consegnato ai consiglieri del cda i curricula dei nuovi direttori delle reti di Viale Mazzini. Nulla che già non fosse noto, visto che da tempo circola la lista con promossi e bocciati, tuttavia quello che sconvolge è la tempistica. Tuttavia il cambio della guardia a Rai1 ha del clamoroso, seppure fosse nell’aria, visto che Salini ha più volte fatto capire che lo avrebbe fatto non appena ricevuto il via libera politico. E quando è arrivato ecco il colpo di scena che lascia di stucco tutti: il fatto che la decisione del cambio al vertice della rete ammiraglia sia stata presa alla vigilia del Sanremo che Teresa De Santis – il direttore di Rai1 – ha organizzato, scegliendo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

