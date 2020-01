Berlinale 2020: Johnny Depp e la serie di Damien Chazelle tra gli eventi più attesi (Di martedì 14 gennaio 2020) La Berlinale 2020, come ogni anno, sarà il primo grande festival della stagione con un mercato che si preannuncia davvero ricchissimo per produttori ed esercenti. Una delle notizie più importanti è quella sul presidente della giuria che assegnerà l’Orso D’Oro della Berlinale 2020, che sarà Jeremy Irons, celebre attrice britannico conosciuto per pellicole quali Inseparabili, Il mistero von Bulow e Il danno. Carlo Chatrian, direttore artistico della Berlinale, ha dichiarato: “Col suo stile unico, Jeremy Irons ha incarnato molti personaggi iconici che hanno accompagnato il mio viaggio nel cinema, rendendomi consapevole della complessità degli esseri umani. Il suo talento e le sue scelte sia come artista che come cittadino mi rendono fiero nel dargli il benvenuto come Presidente di Giuria della 70esima edizione della Berlinale.” Jeremy Irons ha invece espresso gioia per questa nomina che ... Leggi la notizia su giornalettismo

