“Avanzamento d’ufficio nelle sprint? Perchè no!” ‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa (Di martedì 14 gennaio 2020) Il weekend di Dresda, dedicato alle prove sprint, è andato in archivio. In campo maschile Lucas Chanavat ha approfittato al meglio dell’assenza di Johannes Høslot Klæbo, mentre in casa Italia c’è grande rammarico per un contatto che ha eliminato Federico Pellegrino già in batteria. Fra le donne, invece, la svedese Linn Svahn continua a brillare di luce propria, proponendosi come una delle rivelazioni dell’inverno. È stato però un fine settimana caratterizzato anche dalle polemiche, soprattutto a causa dei ripetuti contatti che hanno caratterizzato sia la prova individuale che quella a coppie. Andiamo, pertanto, a sentire le parole del campione olimpico di Torino 2006 Fulvio Valbusa, nel consueto appuntamento settimanale con “L’ululato del Bubo”, la rubrica di approfondimento e analisi dedicata allo sci di fondo. Bubo, partiamo da quanto accaduto nel settore maschile. In contumacia di ... Leggi la notizia su oasport

“Avanzamento d’ufficio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Avanzamento d’ufficio