Arriva il Vampiro Vivente e probabilmente sarà nel MCU: ecco il trailer di Morbius (Di martedì 14 gennaio 2020) Micheal Morbius, un noto e amato scienziato, vede la sua vita appassire a causa di una forma estremamente violenta di leucemia. Nonostante tutti i suoi sforzi, il giovane uomo di scienza non riesce a trovare una cura a questo male incurabile, la speranza, nonostante tutto è sempre l’ultima a morire e dopo aver scoperto che il sangue di un pipistrello Vampiro, unito alla scienza del suo amico Emil, potrebbe salvargli la vita, decide di giocarsi il tutto per tutto, i risultati sono catastrofici e Micheal diventa una creatura molto simile ad un Vampiro, senza entrare nello stato di non-morte tipico dei nemici di Blade (altro personaggio Marvel). Morbius si ritrova in un mondo che non lo comprende e che ha paura di lui, considerandolo un Vampiro a tutti gli effetti, ma lui è diverso lui è “il Vampiro Vivente”, avente molto meno debolezze rispetto ai succhiasangue normali, ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

