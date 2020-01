Ancona, va a trovare la moglie ricoverata: travolto e ucciso da un’auto davanti all’ospedale (Di martedì 14 gennaio 2020) Un uomo di ottantuno anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada davanti all'ospedale Torrette di Ancona. L'anziano, deceduto al Pronto soccorso, aveva appena fatto visita alla moglie ricoverata. Si chiamava Giuseppe Galdelli ed era residente a Chiaravalle. Leggi la notizia su fanpage

