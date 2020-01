“13 anni per aver difeso la moglie sparando ai ladri, 6 anni dopo aver ammazzato la gente a picconate” (Di martedì 14 gennaio 2020) Liquidare con una semplificazione insensata due storie completamente differenti è l’hobby preferito dei mendicanti del web (scopri cosa sono): Guido Gianni e Adam Kabobo, in questo contesto, sono l’oggetto di un meme con cui l’indigente social di turno cerca il consenso/dissenso dai suoi contatti, stimolando la condivisione compulsiva con la certezza di ottenere i suoi giorni di gloria pur nella consapevolezza di operare una preoccupante disinformazione. La strategia è quella dell’immagine con scritta sovrimpressa non accompagnata da fonti (se vuoi approfondire l’argomento clicca qui), una mossa facile e user-friendly che non ha bisogno di grandi doti dal momento che presenta un messaggio immediato. In realtà è in atto del becero benaltrismo, se non addirittura una totale assenza di spirito critico che, da almeno 10 anni, si presenta come una vera e propria ... Leggi la notizia su bufale

Mov5Stelle : I Benetton e le loro controllate, negli ultimi 13 anni hanno fatto il bello e il cattivo tempo con i soldi dei citt… - Federciclismo : Oggi avrebbe compiuto 50 anni... Marco Pantani, Pirata per sempre! - RaiRadio2 : Oggi, #13gennaio, @caterpillarrai compie 23 anni ?? Al via i festeggiamenti! ?? Riascoltiamo insieme la primissima pu… -