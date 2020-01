Westworld: la data di uscita della terza stagione in un teaser ricco di indizi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un misterioso teaser trailer distopico annuncia la data di uscita della terza stagione della serie tv fantascientifica HBO Westworld. Un misterioso teaser trailer ricco di indizi ha annunciato la data di uscita della terza stagione di Westworld. La serie HBO farà ritorno con i nuovi episodi a partire dal 15 marzo negli USA, in Italia lo show è trasmesso da Sky Atlantic. HBO ha annunciato l'attesa uscita in un teaser trailer che include una seri di momenti nel futuro prossimo in cui si fa riferimento a disastri apocalittici. Il promo si apre con l'impeachment del 45° presidente, l'esplosione di una seconda guerra civile in Russia, disastri ecologici in tutto il mondo e altri eventi che anticipano un'enorme catastrofe. Il ... Leggi la notizia su movieplayer

