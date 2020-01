Vulcano Taal a rischio eruzione, allarme nelle Filippine (Di lunedì 13 gennaio 2020) Filippine, Vulcano Taal a rischio eruzione. Avviata la macchina dei soccorsi, avviata un’evacuazione su vasta scala. Chiuso l’aeroporto di Manila. Filippine in allerta, il Vulcano Taal è a rischio eruzione. L’attività è iniziata la mattina del 13 gennaio. Una forte scossa ha fatto scattare l’allerta da parte delle autorità, che hanno avviato il piano di evacuazione della zona. Di seguito un video che mostra le immagini suggestive e spaventose dell’attività vulcanica che sta allarmando le Filippine. eruzione Vulcano nelle Filippine:O Un filmato incredibile arriva dall'#eruzione del Vulcano #Taal nelle #Filippine. La colonna di cenere ha raggiunto un'altezza di ben 15km dando vita a notevoli scariche elettriche.Evacaute oltre 10mila persone per il rischio di pioggia di cenere vulcanica ma anche per il pericolo di tsunami all’interno del ... Leggi la notizia su newsmondo

