Trotta Bus, polemiche per le quattro corse soppresse sabato mattina (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – quattro corse saltate degli autobus urbani di Trotta nella mattinata di sabato scorso hanno scatenato le polemiche. Le cancellazioni hanno riguardato il Rione Capodimonte ed il Rione Libertà. Ad essere sotto accusa non è il disservizio, quanto il fatto che il piano industriale aziendale di Trotta bus, peraltro entrato in vigore dall’inizio di questo mese, prevedeva le eventuali cancellazioni solo nelle ore pomeridiane. Il rappresentante sindacale della Cgil, Giuseppe Anzalone, ha riferito al riguardo che per l’azienda si sarebbe trattato solo di un errore di programmazione delle corse e dei turni e che comunque la cosa non si ripeterà. Il rappresentante della Cgil ha sottolineato: “Il piano di ottimizzazione è ancora in fase sperimentale. Sono pervenute delle lamentele da parte dell’utenza. Le corse della linea 3 e della ... Leggi la notizia su anteprima24

