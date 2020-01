Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Paul e Christoph alleati per far impazzire Annabelle! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Esiste una punizione sufficiente per aver tolto la vita ad una ragazza buona e generosa senza nessuna colpa? È ciò che si chiederà Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore dopo aver scoperto che Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) è responsabile della tragica morte di Romy Ehrlinger (Désirée von Delft). E, inutile dirlo, la sua rabbia sarà senza limiti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul scopre che Annabelle ha ucciso Romy Lucy e Paul sulla tomba di Romy, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold L’improvvisa morte di Romy (a cui noi in Italia assisteremo solo tra alcune settimane) è stato senza dubbio uno dei momenti più tragici della storia di Tempesta d’amore ed avrà strascichi nel tempo. In seguito alla scomparsa della ragazza, Paul ... Leggi la notizia su tvsoap

