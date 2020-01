Standard&Poor taglia il rating di Atlantia: “Livello spazzatura e outlook negativo. Con il Milleproroghe più facile togliere concessione” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Standard&Poor taglia il rating di Atlantia a livello “junk”, cioè spazzatura. L’agenzia americana ha ridotto il rating da BBB- a BB- con outlook negativo. Nei giorni scorsi già Fitch e Moody’s avevano abbassato il rating della holding della famiglia Benetton, controllante di Autostrade, sotto l’investment grade dopo che il decreto Milleproroghe ha cambiato le regole per la revoca della concessione, tagliando pesantemente l’indennizzo dovuto ai concessionari che ora – secondo gli analisti – calerebbe da 23 a 7 miliardi di euro. L’agenzia di rating ricorda che con il Milleproroghe “il processo di fine o revoca dei contratti di concessione è meno costoso” per lo Stato e “non soggetto a un pagamento tempestivo da parte del concedente”. La norma, sottolinea, “colpisce negativamente” Autostrade e Atlantia ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

