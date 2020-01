Soleimani stava davvero per colpire le ambasciate Usa? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Qasem Soleimani, il generale iraniano a capo della Brigata al-Quds ucciso dagli Stati Uniti con un attacco drone lo scorso 3 gennaio, stava davvero progettando di colpire “quattro ambasciate americane” come dichiarato nei giorni scorsi dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump? Secondo quanto affermato alla Cbs dal Segretario alla Difesa Mark Esper l’intelligence non avrebbe mai fornito quest’informazione a Trump, che avrebbe agito sulla base di una sua supposizione. “Il Presidente ha detto che ci sarebbero potuti essere attacchi ulteriori contro le nostre ambasciate” ha spiegato Asper. “Una visione che io ho condiviso, così come gli altri membri del team della sicurezza nazionale, ecco perché ho schierato migliaia di paracadutisti americani in Medio Oriente al fine di rafforzare le difese della nostra ambasciata a Baghdad e in tutta la ... Leggi la notizia su it.insideover

