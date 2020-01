Roma, avviato scambio Politano Spinazzola con l’Inter: a breve fumata bianca (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma e Inter sono vicine alla conclusione dello scambio Politano-Spinazzola: tutti i dettagli dell’operazione Roma e Inter sono vicine alla fumata bianca per lo scambio Politano-Spinazzola. Come riportato da Sky Sport, l’operazione è ben avviata e domani potrebbe essere definita dai due club. Entrambi i calciatori sono valutati 25 milioni di euro. Si lavora sulle formule dei trasferimenti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

lucaravazzolo : RT @InterSystemsITA: TrakCare di @InterSystemsITA è il nuovo sistema informativo adottato dal #Policlinico #Gemelli di Roma, avviato ad ott… - GiorgioFreschi : ?? | Non solo il #Milan su #Politano: dopo l’infortunio di #Zaniolo anche la #Roma ha avviato i contatti per arrivar… - Elbonit93971412 : @el_cholo2809 @lucaserafini4 Si infatti a Roma come vedi sta procedendo tutto spedito.... in Italia non puoi ragion… -