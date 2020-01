Record di residenti a Milano: superata quota 1,4 milioni, ma le culle restano vuote (Di lunedì 13 gennaio 2020) È stato un anno da Record il 2019 per la città di Milano: registrati più di 1,4 milioni di residenti. Sono 40 mila i nuovi milanesi e 10 mila le richieste di residenza ancora da accettare. Inoltre sono previsti 12mila arrivi dall’estero, soprattutto dall’Inghilterra. “Stanno arrivando tante persone da Londra, tanti italiani di ritorno ma non solo”, diceva il sindaco Beppe Sala a riguardo, riferendosi agli effetti che avrebbe avuto la Brexit. Affianco a questo Record se ne registra un altro, ma in negativo: era dal 1919 che non si registravano così poche nascite. Più residenti e meno nascite a Milano In 1.898 arrivano da Roma, 1.442 da Napoli, ma non solo perché molti partono anche da Monza e da Pavia. Non è quindi solo l’estero la meta preferita dei giovani in cerca di nuove strade. Milano diventa quindi uno dei paesi Europei più attrattivi e con la miglior ... Leggi la notizia su notizie

alessiaceccas : A #Milano il record di residenti degli ultimi 30 anni: superata quota 1,4 milioni. Ma la natalità è in calo… - LieraMarco : A Milano il record di residenti degli ultimi 30 anni: superata quota 1,4 milioni. Ma la natalità è … -