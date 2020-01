Recensione Advanced SystemCare 13 Pro, come ottimizzare il PC Windows (Di lunedì 13 gennaio 2020) Advanced SystemCare Pro 13 è un software per ottimizzare i PC Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) in modo da renderli immediatamente reattivi e aumentare privacy e sicurezza.I PC rallentano con il tempo per diversi motivi: per la presenza di file spazzatura, di software dannoso e perché tutto invecchia anche le componenti elettroniche, soprattutto quando non si effettua la dovuta, necessaria, manutenzione.Dunque, se non sei un utente avanzato dovrai necessariamente ricorrere all’utilizzo di software di terze parti come quello, ottimo, di IObit.Recensione Advanced SystemCare Pro 13Non c’è utilizzatore di PC e notebook che non sia conscio del rallentamento che la propria macchina subisce con il tempo. Se le specifiche sono poi da entry level o mid range le cose si complicano ulteriormente.Ci sono diversi sistemi per velocizzare i vecchi, o nuovi, PC, ma non sempre sono noti oppure ... Leggi la notizia su pantareinews

