Quanto guadagna Mara Venier? Cifre da capogiro (Di lunedì 13 gennaio 2020) Vi siete mai chiesti Quanto guadagni Mara Venier? Ecco le Cifre da capogiro degli incassi della regina dei programmi RAI. Quanto guadagna Mara Venier: Cifre da capogiro Di certo Mara Venier è una delle conduttrici italiane più amate in assoluto. La sua è una carriera invidiabile, che le ha visto svolgere ruoli diversi ma sempre ben riusciti. E dopo una lunga assenza dal piccolo schermo è stata richiamata in RAI per prendere le redini di Domenica In, trasmissione che porta avanti con enorme successo. Dopo un inizio non proprio perfetto, Mara Venier è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani e oggi rappresenta una delle conduttrici più amate e di successo. Ma vi siete mai chiesti a Quanto ammonta il suo guadagno? Sembra proprio che la presentatrice di RAI Uno abbia uno stipendio da capogiro, come riporta anche Il Giornale, che presenta una classifica dei cachet televisivi. Secondo le ... Leggi la notizia su velvetgossip

