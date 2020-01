Parma-Lecce, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? (Di lunedì 13 gennaio 2020) La diciannovesima giornata di Serie A si chiude con il ‘Monday Night’ fra Parma e Lecce. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky. Parma-Lecce è il match che chiuderà questa sera il programma della diciannovesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio del match è previsto alle … L'articolo Parma-Lecce, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

