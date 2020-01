Oliveto Citra, all’obitorio per fare visita ad un parente defunto e gli rubano l’auto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoOliveto Citra (Sa) – È una storia che ha dell’incredibile quella accaduta questo weekend ad una donna di 65 anni di Colliano che al rientro da una visita in ospedale, non ha trovato più l’autovettura nel parcheggio. La vittima del furto si era recata poco dopo le 17 a bordo della sua auto, una Fiat Panda, in un parcheggio antistante l’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra dove ha lasciato l’auto per allontanarsi a piedi all’obitorio ospedaliero per fare visita ad un parente defunto quando, dopo essersi intrattenuta a chiacchierare con dei familiari davanti al nosocomio, alle 19 si è diretta nel parcheggio per rimettersi in auto e rincasare. Giunta nel piazzale però, la donna ha fatto l’amara scoperta: la sua auto era scomparsa. Inutile ogni tentativo della 65enne di mettersi alla ricerca della macchina tanto da rivolgersi anche al comando ... Leggi la notizia su anteprima24

