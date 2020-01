“Non c’è pane, mangio i grissini o i cracker”: l’esperto spiega perché è un “errore” considerarli simili o sostituti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il pane è sempre presente sulle tavole italiane, “per chi è stato figlio della guerra avere il pane voleva dire aver da mangiare e poter sopravvivere, ma ora non è più così. Ora – fortunatamente – il cibo è presente sulle nostre tavole in abbondanza e, nutrizionalmente parlando, è inutile mangiare tutto quel pane: questo è il primo errore. Inoltre, poiché diventa spesso difficile aver sempre del buon pane fresco in casa, sempre più persone optano per cracker e grissini come suo sostituto: ecco il secondo errore“: lo spiega il dietista Giacomo Astrua, su Medical Facts, il magazine online di informazione scientifica e debunking delle fake news, con la direzione scientifica del dott. Roberto Burioni. Riferendosi al pane, il dietista precisa che “i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana IV Revisione) parlano di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

