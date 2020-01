Nintendo Switch nel 2019 ha ricevuto più giochi che PS4 e Xbox One combinati (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mat Piscatella, noto analista del gruppo NPD, ha svelato su Twitter un dato interessante dell'anno ormai trascorso, legato al numero dei videogiochi pubblicati sulle varie console.A quanto pare, sembra che nel 2019 Nintendo Switch abbia avuto più nuove release che PlayStation 4 e Xbox One combinati. Nello specifico, parliamo di 1480 giochi su Switch, mentre le console di Sony e Microsoft ne hanno avuti all'incirca 700 e 400 rispettivamente.Il dato appare incredibile, specialmente se rapportato a Wii, obiettivamente la console più famosa e più diffusa di Nintendo. Nei primi tre anni di ciclo vitale, Nintendo Switch ha avuto ben oltre il doppio dei giochi pubblicati su Wii nello stesso arco di tempo. Considerando che ai tempi l'offerta Wii era molto generosa e apprezzata e che, al contrario, Nintendo Wii U ha visto ben poco investimento dalle terze parti, si tratta di un miglioramento ... Leggi la notizia su eurogamer

