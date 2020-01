Neve e pioggia in Afghanistan e Pakistan: almeno 48 morti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un’ondata di maltempo ha colpito Afghanistan e Pakistan: forti nevicate, piogge e conseguenti allagamenti hanno finora provocato la morte di 48 persone. In Pakistan l’area più colpita è la provincia sudoccidentale del Beluchistan, dove sono morte 30 persone, di cui 14 nelle ultime 24 ore. Tra le 18 vittime registrate in Afghanistan ci sono donne e bambini: 8 persone sono morte nella provincia meridionale di Kandahar, 7 nella provincia occidentale di Herat, e 3 nella provincia di Helmand.L'articolo Neve e pioggia in Afghanistan e Pakistan: almeno 48 morti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

