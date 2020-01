Neonata abbandonata in una scatola di cartone: individuata la madre (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una Neonata è stata abbandonata in una scatola di cartone nel paesino di Därstetten, in Svizzera. A trovarla è stato un cittadino che, recatosi nei pressi del luogo per portare la spazzatura, ha subito dato l’allarme alle autorità. Neonata abbandonata in una scatola di cartone Stando ai primi accertamenti, è emerso che la bimba sarebbe stata lasciata in data 4 gennaio 2020 sul tavolo di un locale a libero accesso, utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti riciclabili e del vetro. Secondo il sindaco della cittadina, chi l’ha abbandonata, presumibilmente poco dopo il parto, aveva l’intenzione di farla trovare da qualcuno, dato che il giorno seguente era quello dedicato al riciclaggio. Al momento del rinvenimento, verso le 7:30 di mattina, la piccola aveva naso e bocca sanguinanti. Immediata la chiamata ai sanitari che l’hanno trasportata all’ospedale con un ... Leggi la notizia su notizie

