Meghan Markle pronta a rilasciare un’intervista “per accusare la Regina di razzismo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mentre è in corso un vertice tra la Regina e il resto della famiglia per decidere quale sarà il ruolo di Harry e Meghan nel futuro dei Reali inglesi, il Telegraph parla di una vera e propria minaccia da parte della Markle a Elisabetta II: se non dovesse accettare le richieste della coppia, potrebbe accusarla di razzismo e sessismo in un'intervista tv. Leggi la notizia su fanpage

