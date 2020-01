Mara Venier difende Amadeus e attacca: “Non ripetiamo l’errore fatto con Frizzi” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Anche Mara Venier e Domenica In stanno entrando nel vivo della febbre da Festival di Sanremo. La conduttrice e i suoi ospiti hanno cominciato ad occuparsi dell’organizzazione e dei cantanti in gara. Intanto, assicura Ansa, sono stati confermati Fiorello, Roberto Benigni, Tiziano Ferro e Christian De Sica. Amadeus e Fabrizio Frizzi A Domenica in Roberto D’Agostino ha criticato la presenza di Amadeus alla conduzione di un Festival così difficile. “Amadeus da solo non sarebbe stato in grado di reggere un microfono. Da solo non sarebbe andato, per questo vuole qualcun altro“, ha detto. “No Roberto, non sono d’accordo“, lo interrompe la conduttrice alzando i torni della puntata, “Sono luoghi comuni, si chiama qualunquismo. Amadeus è un grande professionista e lo ha dimostrato, inoltre è amato dal pubblico“. Poi spiega il suo pensiero, per chiarire la sua posizione: “Non ripetiamo ... Leggi la notizia su thesocialpost

