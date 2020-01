Lombardia: domani in consiglio mozione Lega pro-Israele e contro antisemitismo (2) (Di lunedì 13 gennaio 2020) (Adnkronos) – La mozione firmata da tutti i consiglieri della Lega in Regione Lombardia (primo firmatario Gianmarco Senna) condanna ogni tentativo di delegittimazione dello Stato di Israele e offre sostegno al suo diritto di difesa da organizzazioni terroristiche e dalle minacce di Paesi che chiedono la sua ‘eliminazione”. “La mozione – spiega ancora Grimoldi’ – impegna la giunta regionale a farsi portatore, presso il Governo nazionale e le istituzioni europee e internazionali, dell’istanza relativa alla stesura di un documento dal quale emerga una definizione chiara di antisemitismo che tenga in considerazione il necessario riconoscimento della legittimità dello Stato democratico di Israele e chiede al Governo nazionale che le realtà firmatarie dell’appello di ‘Boycott, Divestment and Sanctions” siano escluse da ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

