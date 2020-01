La moglie di Salvo Veneziano scende in campo: “Esternazioni colorite, mio marito non è violento” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Stanno destando grande scalpore le frasi di Salvo Veneziano nella casa del Grande Fratello VIP 4. Il concorrente si è espresso con frasi alquanto discutibili nei confronti di Elisa de Panicis, altra inquilina nella casa. Frasi così forti e dal contenuto sessista che hanno provocato oggi anche la reazione di Federica Panicucci che da Mattino 5 si è detta schifata e disgustata da tutto quello che è successo. Sui social i telespettatori del reality chiedono già da ieri sera l’espulsione di Salvo. E mentre sua moglie dai social ha deciso di prendere le difese del siciliano, Salvo in casa continua a usare lo stesso tipo di linguaggio, questa volta parlando in generale di altre donne e di Paola di Benedetto. LE PAROLE DELLA moglie DI Salvo Veneziano SUI SOCIAL Ed ecco sui social le parole della moglie di Salvo Veneziano: Assistendo alla conversazione tra mio marito e ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

