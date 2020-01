Il mistero del Marree Man, l’uomo alto 4 km (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nonostante i devastanti incendi che stanno colpendo l’Australia in queste ultime settimane e che non accennano a placarsi, proprio sempre dall’Australia la NASA ha deciso di regalarci un motivo per sorridere mostrando una nuova foto dell’incredibile Uomo di Marree (Marree Man). La scoperta del Marree Man l’uomo di Marree, a volte chiamato anche Stuart’s Giant, è stato scoperto casualmente da un pilota di charter durante un volo il 26 giugno 1998. È un geoglifo, ovvero un disegno sul terreno, che sembra raffigurare un uomo indigeno che caccia con un boomerang o un bastone. Si trova su un altopiano a Finnis Springs, è alto circa 4 km e ha un perimetro di 28 km, che si estende su un’area di circa 2,5 km quadrati. È probabilmente il geoglifo più grande al mondo, secondo per estensione solo alla Linee di Sajama, in Bolivia. Un’opera senza autore Ad oggi non esistono notizie o ... Leggi la notizia su thesocialpost

Corriere : Marco Pantani avrebbe compiuto 50 anni. Quattro domande chiave sul mistero del Pirata - fattoquotidiano : Mattarella, 40 anni dopo resta il mistero sul killer del fratello del presidente. Neri, mafiosi e prove scomparse:… - TgrSardegna : ??Il sole tramonta tra le mura del Nuraghe Losa di Abbasanta, e a mezzanotte la luna illumina il pozzo di Santa Cris… -