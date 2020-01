I fan di Bloodborne svelano la boss fight contro Loran Cleric rimossa prima del lancio del gioco (Di lunedì 13 gennaio 2020) I fan di Bloodborne e FromSoftware in generale non sono estranei a Loran Cleric. Trovati nei sotterranei di Loran Chalice, sono avversari abbastanza duri che nascondono un segreto più profondo.Ovviamente non tutti i concetti immaginati dagli sviluppatori riescono a entrare nel gioco finale - e anche alcune grandi idee devono essere cancellate. Questo vale anche per Bloodborne e lo sviluppatore FromSoftware. Secondo i file di gioco, alcuni indizi indiano che Loran Cleric avrebbe dovuto essere un nemico molto più importante nel gioco e presente in più parti.Ancora più interessante, non tutti questi nemici erano standard: una versione variante intitolata "Fort" è stata citata nei file di Bloodborne e sembra indicare una boss fight. Poco alla volta, la community di modding di Bloodborne ha cercato di far risorgere completamente il contenuto tagliato.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

