Harry e William con un comunicato congiunto smentiscono alcuni punti riportati dai tabloid inglesi (Foto) (Di lunedì 13 gennaio 2020) In attesa di conoscere l’esito dell’incontro tra Harry, William, la regina Elisabetta e il principe Carlo i due fratelli attraverso un comunicato congiunto hanno smentito tensioni e veleni che avrebbero incrinato il loro rapporto (foto). In particolare sembra che il comunicato si riferisca agli ultimi pettegolezzi che definivano William un bullo agli occhi di Meghan Markle contro il marito. Un atteggiamento che l’ex attrice non avrebbe tollerato, la classica goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Nelle poche parole che Harry e William hanno utilizzato per prendere le distanze da quelle accuse non viene fatto il nome di nessun tabloid ma si intuisce che si tratti del Times. Il noto quotidiano oggi ha pubblicato un articolo citando una fonte anonima che avrebbe riportato le confidenze dei duchi del Sussex, il loro sentirsi allontanati dalla famiglia reale per l’atteggiamento ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

