Haftar e al Serraj a Mosca per firmare il cessate il fuoco con Putin (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lunedì 13 gennaio il premier libico al Serraj e il generale Khalifa Haftar si incontrano a Mosca per firmare la tregua: lo riporta un funzionario libico. Il cessate il fuoco, però, è stato avviato già dalla mezzanotte di sabato 11 gennaio. "La firma di questo accordo – ha affermato il presidente del Consiglio di Stato, Khaled al-Mechri, sulla televisione libica al-Ahrar – aprirà la strada al rilancio del processo politico". Alle ore 12, inoltre, il premier Conte incontrerà il presidente turco Erdogan ad Ankara; mentre martedì alle ore 9.30 incontrerà il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi nel palazzo presidenziale del Cairo. Al centro dei due incontri c'è il dossier Libia.

