Gwyneth Paltrow crea una candela, ma il nome dato all’oggetto indigna il web (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’attrice stimata ed apprezzata in tutto il mondo è stata talvolta discussa per via di alcune scelte sulla sua vita privata. Gwyneth Paltrow oggi crea una candela, ma il nome dato all’oggetto indigna il web. Nonostante il ‘luminare’ in cera sia ben presto andato sold out, il fatto che l’ex moglie del leader dei Coldplay, abbia scelto di chiamarla “L’odore della mia vagina“, ha indignato il web. Gwyneth Paltrow è quasi avvezza alle polemiche. Rimane negli anni una delle attrici più chiacchierate di Hollywood per diversi motivi. L’invenzione della candela ha suscitato reazioni contrastanti. E se da un lato l’oggetto è introvabile, dall’altro lato molti hanno criticato il nome scelto per l’oggetto. Gwyneth Paltrow è la fragranza ‘insolita’ E’ indubbio che Gwyneth Paltrow riesca sempre a trovare ... Leggi la notizia su velvetgossip

