Grande Fratello Vip, l’ex di Serena Enardu: “L’incontro con Pago nella Casa mi è sembrato finto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip continua a tenere banco. Le vicende tra Pago e Serena Enardu hanno interessato milioni di telespettatori, prima a Temptation Island Vip e ora nella quarta edizione del reality di Canale 5. Durante l’ultima puntata, in onda venerdì, Pago ha rincontrato la sua ex fidanzata con la quale si era lasciato davanti al falò del programma condotto da Alessia Marcuzzi. “Nel loro incontro al GF VIP mi sembrava che ci fosse finzione. Ho avuto il dubbio che non fossero del tutto spontanei. Non credo al fatto che da luglio, quando è finita la trasmissione a cui loro hanno partecipato, fino a oggi non si siano rivisti. Se invece si sono rivisti a Natale come dicono, qual era la necessità di rivedersi in televisione? Penso che lei sia andata lì perché aveva la necessità di tornare in televisione”, accusa ora Giovanni Conversano, ex tronista ma soprattutto ex fidanzato della ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' -